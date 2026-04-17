4月16日、広島市内で男性が液体をかけられ、顔にケガをしました。警察は傷害事件として調べています。警察や消防によると、4月16日午後5時半過ぎ広島市安佐南区大町東の商業施設近くの路上で、「男性が見知らぬ人にオレンジ色の液体をかけられた。」と通報がありました。被害にあった60代の男性が顔にやけどを負い、近くにいた女性2人ものどの痛みを訴え、病院に搬送されました。液体は、刺激臭があり、劇物に指定されている「