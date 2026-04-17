鶴丸高校と甲南高校の伝統の対抗戦「甲鶴戦」が17日、鹿児島市で行われました。5連覇中の甲南と6年ぶりの優勝を目指す鶴丸。果たして勝ったのは？鹿児島市の鴨池補助競技場などで行われた鶴丸高校と甲南高校によるスポーツ交歓会「甲鶴戦」。甲南は、5連覇中。鶴丸は、6年ぶりの優勝を目指します。（岡本善久アナウンサー）「こちら県体育館ではハンドボールが行われています。両校の大応援団が声援を送って