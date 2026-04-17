激震、陣痛、出産 地震による揺れが続く中、生まれた命があります。 【写真を見る】「警察官になって町を守りたい」激しい揺れの中であげた産声…あの日から10年熊本地震の翌日に生まれた女の子の成長 10年前の今日、4月17日に生まれた子は、どんなふうに成長したのでしょうか。 熊本市中央区の川島大愛さん、誕生日は2016年4月17日です。今日、10歳の誕生日を迎えました。 母・川島美希さん「よくここまで育ってくれたなぁ