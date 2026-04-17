人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、5月22日放送回より新章「ワンダーボヤージュ」に突入することが発表された。新たなビジュアルが公開され、新キャラクター、そしてメタモンも登場する。【画像】新章突入！ピカチュウ大ピンチ公開された『ポケモン』場面カット公開されたビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出