警視庁麻布署に入る水口克也容疑者＝17日午後8時55分東京都港区にあるIT関連会社「Linuxジャパン」役員の50代男性とみられる遺体を遺棄したとして、警視庁捜査1課は17日、死体遺棄の疑いで、同社代表取締役水口克也容疑者（49）＝港区西麻布＝を逮捕した。遺体は見つかっていない。会社事務所で男性の血痕が複数見つかっており、同課は殺人容疑を視野に麻布署に捜査本部を設置した。逮捕容疑は、昨年10月5〜6日ごろ、会社事務