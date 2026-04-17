◇プロ野球セ・リーグヤクルト-巨人（17日、神宮球場）ヤクルトの先発ウォルターズ投手が、3回途中で降板となりました。今季ヤクルトに加入したウォルターズ投手は、移籍後初登板となったこの日の初回、1アウトから死球と、2本のヒットで満塁のピンチを招きます。ここで巨人の5番大城卓三選手に対し、1つもストライクが取れずストレートの四球。押し出しで1点の先制を許しました。さらに満塁は続き内野ゴロの間に1点を失うと、7