三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」。突然の引退を受けて名古屋の街の人は… 【写真を見る】りくりゅう支える名古屋の町工場 ｢引き続き足下からサポートしたい｣ スケート靴のブレードを製作 電撃引退の受け止めは 「頑張ったね。よくやった。（2人に期待することは）後の世代を育てていく」「2人が楽しめることをどんどんやっていけたら、素敵だなと」「（木原選手と）同じ愛知県出身として、愛