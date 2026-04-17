日本高野連は１７日、大阪市内で第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）の第２回運営委員会を開催、今大会で女性審判員を起用することを発表した。春夏の甲子園で初となり、５人の女性審判員がグラウンドに立つ見込み。大会では都道府県高野連からの派遣審判委員を除き、４６人に審判委員を委嘱しているが、そのうち５人が女性審判員。岩男香澄さん（神奈川）、佐藤加奈さん（埼玉）、松本京子さん（佐賀