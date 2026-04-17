日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）で水曜日と金曜日のアシスタントに就任した同局の伊藤遼アナが、激変した姿を見せた。伊藤アナは１６日放送の同局系「ぐるぐるナインティナイン」２時間ＳＰ（午後７時）で、「料理時間ハンデマッチ」に出演。お笑いタレント・狩野英孝になりきり、ロン毛、胸元の赤いバラの白スーツで変ぼうした。放送後は公式ＳＮＳで「自分としては違和感しかありませんでした