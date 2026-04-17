◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手が同点打を放った。１点ビハインドの２回２死三塁、中前へはじき返した。１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の打点で試合を振り出しに戻した。この日から広島テレビの中継日限定で同局で放送中のアニメ「おしゃべり唐あげあげたくん」による場内演出が開始。佐々木の一打でバックスクリーンのビジョンには「よう打ったのお」と表示。変