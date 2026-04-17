◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が３回に適時二塁打を放った。３回。大城、浦田の安打などで１死満塁。ここで９番・ウィットリーがウォルターズから押し出しの四球を選んで追加点。巨人の新助っ人右腕は、これが来日初打点となった。さらに２死満塁から、キャベッジが直球を捉えて左中間フェンス直撃の２点打。二塁ベース上で、お決まりの弓矢ポーズを決めた。「打ったの