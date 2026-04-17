◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が２回途中７失点でＫＯされた。初回先頭・宗に対しての初球、１５０キロの直球を右中間スタンドに運ばれた。８日の西武戦（みずほペイペイ）に続き、初回にソロを献上。なおも１死一、二塁から太田に右前適時打を許した。２回からリズムを取り戻したかったが、先頭の若月に右翼線二塁打を運ばれ、その