京都･南丹市の山林で行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかった事件で逮捕された父親の新たな供述が判明。（安達 優季 容疑者）『首を絞めて殺した』3月23日朝から4月13日までの間に、息子の結希くんの遺体を山林など数か所に運び遺棄した疑いが持たれている父親の安達優季容疑者。16日未明に逮捕されてから犯行の様子が分かってきました。捜査関係者によりますと、安達容疑者が、車で結希くんと小学校まで一緒に行った後、