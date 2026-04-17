4月で就任から3年となった静岡市の難波市長。アリーナ、スタジアムなど大型施設のプロジェクトを加速させています。この3年で見えた難波流の市政とは？さらに任期残り1年の注目課題に迫ります。（伊藤 薫平 アナウンサー）「静岡市の未来のかじ取りをする難波市長。市民はこの3年間どのような印象をもっているのでしょうか」（市民）「穏やか、スピーディーというよりは一個一個進めている感じ」（市民）