「家庭教師のトライ」の運営会社トライグループ（東京）は17日までに、オンライン教材の中で水俣病は「遺伝する」と事実と異なる説明をしていた問題を受け、水俣病を正しく伝える動画教材を新たに作成し、ユーチューブなどで公開した。誤表記が問題化した昨年5月以降、幹部らが熊本、新潟両県を訪れて被害者らに謝罪し、研修を実施してきたトライは「現地訪問や語り部の講話を通じ、学びを生かして作成した」とコメントした。