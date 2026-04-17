声優の野沢雅子（89）が、マクドナルドのCM映像『バキで恋するタツタな野沢【動画】野沢雅子89歳の乙女ボイス！美少女役で出演したマクドナルド新映像序章「最強のヒロイン登場」』に野沢雅子役として出演した。野沢は以前から、「今までキレイな女性を演じたことがない」と発言してきたが、今回は「野沢雅子CV野沢雅子」として美少女化した「チキンタツタ学園の最強ヒロイン」を演じている。まず、マクドナルドの公式Xでは