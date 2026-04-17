◇パ・リーグ日本ハム−西武（2026年4月17日エスコンF）日本ハムの万波中正外野手（26）が、2−1の4回に相手先発の渡辺から右翼席へリーグトップの7号ソロ。これで今季チーム本塁打数は12球団トップの32発となった。18戦で17試合の本塁打。チームは脅威の長打力を披露している。ここまで一発がでなかった試合は4月7日の楽天戦のみ。一方で失策も12球団トップの17と、チームは攻守で注目を浴びている。