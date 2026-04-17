お笑いコンビ海原やすよともこ（やすよ＝50、ともこ＝54）が17日、大阪市役所で「大阪市プレミアム付商品券2026申込開始直前セレモニー」に出席した。同事業は、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るため、大阪市内の対象店舗のみで利用可能なプレミアム付き商品券を発行する。22〜23年以来3年ぶり3回目の実施となり、商品券1万円で1万3千円分の買い物ができる