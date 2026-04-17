17日午後、横手市増田町で草地などを焼く原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと17日午後2時ごろ、横手市増田町狙半内字山崎の草地などから出火しました。現場付近に住む60代の男性が外から煙が上がっているのを発見し、知人を通じて消防に通報しました。火は1時間半後に消し止められましたが、草地やのり面の枯れ草が燃えました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因を調