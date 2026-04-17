岐阜県白川町出身で、運輸大臣などを歴任した元衆議院議員の藤井孝男さんが亡くなりました。83歳でした。 【写真を見る】【訃報】運輸大臣など歴任 藤井孝男氏が死去 83歳 衆参9期務める 藤井孝男さんは、1981年の参議院補欠選挙に自民党から立候補し初当選。運輸大臣などを歴任し、衆議院・参議院あわせて9期務めました。 急性心筋梗塞のため死去 2003年の自民党総裁選にも出馬、小泉元総理と争いましたが敗れました。その2年