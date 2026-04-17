18日から新潟市で『ゴジラ博』が開催されます。メディアシップの展望フロアに怪獣王ゴジラが出現です！ ■入澤芽生記者 「ゴジラのテーマが聞こえています。中に入っていくと、初代ゴジラが出迎えてくれました。すごい迫力です。」 1954年に初めてスクリーンに登場し、怪獣王としてその名をとどろかすゴジラ。その歴史をたどる『ゴジラ博 in 新潟』が、18日から始まります。全国5カ所で開かれ、新潟では初