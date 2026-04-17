17日(金)の日中は各地で気温が上がり、上着いらずの暖かさになりました。最高気温は、阿賀町津川・湯沢町・新潟市秋葉区などで25℃を超えて『夏日』になりました。 さて、この夏日というのは最高気温が25℃以上になった日と気象庁が定めています。ほかにも、30℃以上は『真夏日』、さらに2007年からは35℃以上は『猛暑日』と新たに増やしました。 そして今日、これ以上の暑さへの警戒を呼びかけるため新しい言葉が誕生し