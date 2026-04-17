これからの気象情報です。 18日(土)は、各地でお出かけ日和になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中越の山沿いに融雪注意報やナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月18日(土)の天気 ・上越地方 上越市や妙高市でも雲の間から晴れ間が出るでしょう。 最高気温は各地で20℃を超えて、過ごしやすい体感になりそうです。 ・中越地方 各地で青空が広がる見込みです。 最高気温は21℃前後の