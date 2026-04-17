毎年夏、長岡の夜空に咲く大輪。日本を代表する花火大会である、この長岡花火を舞台にしたアニメ映画が7月に全国で公開されます。映画「君と花火と約束と」。空襲からの復興や平和への願いが、高校生たちのラブストーリーを通して描かれています。主人公の声優を務めたのは、人気アイドルグループ『timelesz』のメンバー・佐藤勝利さん。映画に込めた思いを語りました。 7月17日に全国で劇場公開され