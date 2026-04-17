アーバンスポーツの祭典「アーバンフューチャーズ広島２０２６」が開幕し、迫力のパフォーマンスが繰り広げられています。 中区のひろしまゲートパークで１７日から開催されている「アーバンフューチャーズ広島２０２６」は、パリオリンピックでも注目を集めたブレイキンやパルクールなど５つの競技が行われます。 初日の１７日はパルクールの