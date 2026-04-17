京都府南丹市で、男子児童の遺体が遺棄された事件。捜査本部の置かれている南丹警察署から中継です。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者は、南丹警察署で本格的な取り調べを受けているものとみられます。捜査関係者への取材で、安達容疑者が車で結希くんを小学校まで送ったあと、南丹市内の別の場所に連れて行って殺害したという内容の供述をしているということが分かっています。また、「首を絞めて殺した」との趣旨の説明