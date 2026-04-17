赤沢経済産業相は、自動車のエンジンなどに使う「潤滑油」の流通に目詰まりがあるとして、元売り事業者に対し、去年と同じ量を供給するよう要請を出しました。自動車のエンジンや工業用機械などに使用する「潤滑油」の先月の出荷量は、中東情勢の悪化を受けて一部の業者が多めに注文したことから、前の年の同じ月よりおよそ3割増え、在庫が大幅に減ったということです。これを受けて、赤沢経産相は「日本全体として必要な量は確保