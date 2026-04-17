4月18日（土）の近畿地方は、午前中ににわか雨の所がありますが、午後を中心に晴れ間があるでしょう。日本付近は気圧の谷となり、雲の広がりやすい天気になるでしょう。朝から昼前は、北部を中心に雨の降るときがあり、京都や神戸方面でも弱い雨のパラつく可能性があります。ただ、午後には雲が少なくなって、晴れ間の出る所が多くなりそうです。 朝の最低気温は11～15℃くらいの所が多く、前日ほど冷える所はなさそう