兵庫県明石市役所の駐車場の料金を横領したとして市の職員を懲戒免職処分です。 懲戒免職処分となったのは、総務局の64歳の会計年度任用職員の男性（64）です。 明石市によりますと、職員は去年7月から今年2月に、市役所の駐車場にある精算機の横で利用者から現金を受け取って投入する補助業務をしていたにもかかわらず、現金ではなく不正に入手した駐車料金が無料となるサービス券を投入。計10万8500円を横領したと