アイドルグループ・アンジュルムの元メンバー和田彩花が１７日、自身のインスタグラムを更新。「台湾で婚姻しました」と報告した。和田は「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます。こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないか