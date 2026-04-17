「第１０８回全国高等学校野球選手権大会第２回運営委員会」が１７日、大阪市内で行われた。「第１０８回全国高等学校野球選手権大会」は甲子園球場で８月５日から２２日までの１８日間（休養日＝３回戦２日目、準々決勝、準決勝の各翌日＝を含む、雨天順延）行われることが発表された。５日、６日とも雨天順延となった場合、開会式はスタンドを使って行われる。本大会では全国大会で初めて女性が審判委員を務めることも決定