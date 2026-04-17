「一般戦」（１８日開幕、多摩川）新エンジン、新燃料となった多摩川で前田光昭（５７）＝６２期・埼玉・Ｂ２＝の気配が良さそうだ。引き当てた７３号機に「（バイオ燃料で）やっぱり起こしは重いね。それでもペラを少し自分の感じに叩いて悪くなかったよ」とニッコリ。「（ペラは）強めにしなくてもいいかな。スリット付近が良かったし同じ班の人にも『いいね』って言われた。特訓でも野長瀬（正孝）さんと同じくらいだった