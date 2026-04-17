【モデルプレス＝2026/04/17】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルをユニバーサルミュージック／Capitol Recordsからリリースすることが決定した。【写真】7人組人気アイドル、ソロコンに後輩登場◆櫻井優衣、メジャーデビュー後初CDシングル決定2025年9月に「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、本作は待望のフィジカルシン