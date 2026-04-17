【モデルプレス＝2026/04/17】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集『エチュード』（新潮社／4月14日発売）の刊行を記念し、特別企画「直筆サイン入り46時間限定動画ポスター」を全国52書店にて掲出することが決定した。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜、特別企画決定本ポスターには、写真集未掲載カットを使用。さらに、ポスターに印刷されたQRコードを読み込むことで、期間