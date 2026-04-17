【モデルプレス＝2026/04/17】8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが2026年5月27日にリリースする両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい／ナイスだね」のジャケットアートワークが公開された。【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー◆CUTIE STREET「キュートなキューたい／ナイスだね」ジャケットアートワーク公開MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にはデ