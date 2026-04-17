【モデルプレス＝2026/04/17】お笑いタレントの横澤夏子が17日、自身のInstagramを更新。スマートフォンケースを披露し、話題を呼んでいる。【写真】35歳芸人「センスある」“ボンボンドロップシール”大量のスマホケース◆横澤夏子、スマホケース披露横澤は「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」とつづり、鏡越しに撮った自撮り写真を投稿。「ボンボンドロップシールをはがさないで切り抜いて入れたらシャカシャカケ