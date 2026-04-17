今年2月のミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した中京大学卒業・三浦璃来選手と愛知県東海市出身・木原龍一選手のりくりゅうペア。けさSNSで引退を発表しました。 【写真を見る】園遊会に出席した“りくりゅう” ここでも仲良く…木原選手が三浦選手の帯をなおす場面が 両陛下から激励のお言葉も 「今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チ&#