三重県の児童相談所で、一時保護中だったきょうだい3人に対し、女性職員が大声で叱ったことが心理的虐待と認定されました。 【写真を見る】｢大人のことバカにして楽しいんか｣ などと大声で叱責 50代の女性職員に対し“心理的虐待”と認定 三重･津市の児童相談所 三重県によりますと、去年12月に津市の中央児童相談所で外国にルーツがあるきょうだい3人が一時保護されていました。 「大人のことバカにして楽しいんか」など