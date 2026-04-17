Ｊ１清水は１７日、静岡・三保グラウンドで調整を行った。ユースから昇格したルーキーのＭＦ針生涼太（１８）が、１９日に行われるＪ２磐田との練習試合でのアピールを誓った。１１日の百年構想リーグ・広島戦でＪリーグデビュー。後半４４分に投入され、アディショナルタイムを含めて約８分間プレーした。試合は１―１からのＰＫ戦の末に敗れたが、家族や友人からはデビューへの祝福のメッセージが届いた。前日にメンバー入り