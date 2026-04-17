先月から倒木が相次いでいる東京・世田谷区の砧公園で、きょうから東京都がAIを活用した樹木診断を試験的に始めました。世田谷区の都立砧公園では、先月から桜やコナラなどあわせて5本の倒木が相次ぎ、1人のけが人も出ていて、現在、多くのエリアで立ち入りを制限しています。東京都は園内の樹木5000本について、樹木医による緊急点検を進めています。点検が完了した236本のうち、57本の樹木に倒木の危険性があることが判明し、伐