さらば青春の光・森田哲矢＆ハラミちゃんがＭＣを務める音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』（ABCテレビ）が4月19日（日）より月１回レギュラー番組として放送スタートする！音楽アーティストをゲストに招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティで、気になったことをついつい質問してしまう森田と、話題に飛