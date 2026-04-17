北九州空港を離陸した電動航空機＝17日午後（北九州市提供）北九州市などは17日、電動航空機を使った貨物輸送の試験飛行を始めた。北九州、大分、宮崎の3空港間を3日間かけて飛行する取り組みで、国内では初めて。トラックでの貨物輸送に比べ、二酸化炭素（CO2）の排出量を抑えられる。物流業界の脱炭素化に向け「空飛ぶEVトラック」の課題を探る狙いがある。機体は全長約12メートル、両翼の長さ約15メートルで、積載可能量は5