長期金利が上昇するなか、国債＝国の借金の利払い費が2035年度には今年度の3倍を超え45.2兆円になるとの試算が公表されました。財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の議論で、財務省は17日、来年度以降の金利が前提より1％上昇した場合、2035年度には国債の利払い費だけで45.2兆円になるとの試算を示しました。今年度と比べておよそ3.5倍に膨れ上がる計算です。財政制度等審議会 財政制度分科会増田寛也 会長代