取材に応じるJ1鹿島の小泉文明社長＝17日、茨城県鹿嶋市J1鹿島は17日、2025年度決算を発表し、売上高が過去最高の81億7300万円となった。9季ぶりのJ1優勝を果たした昨季のホーム試合の平均入場者数が2万7千人を超えて過去最多を記録し、入場料収入が増えた。選手人件費への投資などにより、1億5100万円の純損失を計上した。小泉文明社長は茨城県鹿嶋市で取材に応じ「（チームの）成績が後押しする形で事業面の数字がついてきた