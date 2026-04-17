ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が、豪快にKOされた。17日のオリックス戦に3戦目の先発。初回先頭の宗に初球150キロをソロ被弾されるなど初回に2点を失うと、2回には2四死球と4安打で5点を失った。同2死二塁でシーモアにこの日4つ目の四球を与えたところで小久保監督がベンチを飛び出して交代を告げた。1回2/3、2本塁打含む6安打7失点で、本拠地初白星はまたも持ち越された。