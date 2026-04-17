◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクーオリックス(17日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・徐 若熙投手が乱調を見せ、2回途中7失点での降板となりました。台湾出身のソフトバンク新戦力・徐 若熙投手。ここまでは2度の先発で13イニングを投げ、防御率0.69と好投を披露していました。しかしこの日は先頭打者として迎えたオリックス・宗佑磨選手に初球をライトスタンドに運ばれると、その後も2つの四球で1アウト1、2塁のピンチ