2026年4月14日発売のセブン‐イレブンの冷凍麺の新商品「セブンプレミアム 中華そば」と「セブンプレミアム つけそば」が、SNSで注目されています。各213円とお手頃価格ながら、麺量200〜300gという満足感のあるボリューム感が魅力的です。週末限定の冷凍食品のまとめ買いキャンペーンで購入すれば、さらにお得感がありますよ。「具なしだけどこれは大満足！」「セブンプレミアム 中華そば」は、煮干しが香る醤油スープであっさり