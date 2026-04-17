【「ぶんなぐり先生」1巻】 4月17日発売 定価：836円 【「本宮ひろ志漫画大全集」シリーズ】 11月19日より刊行開始 【拡大画像へ】 集英社は、本宮ひろ志氏によるマンガ「ぶんなぐり先生」1巻を4月17日に発売した。定価は836円。また、集英社創業100周年記念企画として、11月19日より「本宮ひろ志漫画大全集」シリーズを刊行開始する。