【第62話】 4月17日公開 □第62話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は4月17日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」第62話を「竹コミ！」にて公開した。 第62話では、マジアベーゼが、魔物の香水で人々を虜にし、魔法少女たちに民間人を群がらせる。しかし、香水をマゼンタに弾き返されてしまい……。 □竹コミ「魔法少女にあこがれて」のページ （C）小野中