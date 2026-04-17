2026年3月末、Anthropicの社内ドキュメントが設定ミスで一時公開された。そこで存在が明らかになったのが、次世代AIモデル「Claude Mythos」である。4月7日に正式発表され、一般公開はせず、Apple、Google、Microsoft、JPMorganなど約45組織にのみ限定提供されることが告げられた。OSに27年間潜んでいた脆弱性を発見するほどの能力で、FRB議長が緊急会合を招集するほどの衝撃を与えた。 （関連：生成AIはゲームを面白くし